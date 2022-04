Na Europa League moet Barcelona ook definitief kruis maken over La Liga: laagvlieger Cadiz komt winnen in Camp Nou

Enkele dagen na de Europese uitschakeling tegen Eintracht Frankfurt leed Barcelona zondagavond alweer een pijnlijke thuisnederlaag. Barça beet de tanden stuk op laagvlieger Cadiz, dat kort na de pauze via Lucas Perez voor het enige doelpunt van de avond zorgde.

Barcelona domineerde nochtans de partij en had 76% balbezit, maar het genie ontbrak bij de Catalanen, terwijl Cadiz-doelman Ledesma een begenadigde avond kende. Kort na de pauze viel er voor Cadiz een appel uit de kast, toen Lucas Perez (ex-Arsenal) de 0-1 kon scoren.

Voor Cadiz was de zege een ongekende stunt. De laagvlieger springt dankzij deze driepunter voorlopig opnieuw over de degradatiestreep, al zijn de verschillen klein onderin. Barcelona moet zijn wonden likken na een tweede nederlaag in amper vijf dagen tijd.

Voor het eerst in vijftien wedstrijden ging de ploeg van Xavi Hernandez ten onder in La Liga. De laatste competitienederlaag van Barcelona dateerde van 4 december, toen Real Betis ook al met 0-1 kwam winnen in Camp Nou. Barcelona kan definitief een kruis maken over een landstitel.