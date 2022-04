Na alweer een gedwongen vertrek na succes te oogsten als trainer: "De licentiemanager richt zijn pijlen altijd op mij"

Het wordt intussen een gewoonte: Urbain Spaenhoven gaat bij een ambitieuze club in een lagere reeks aan de slag, oogst er succes en moet er dan noodgedwongen opstappen. Omdat hij geen UEFA A-diploma heeft...

Beerschot, Lierse Kempenzonen en recent Lokeren-Temse... Spaenhoven krijgt telkens te horen dat hij de licentie van de club in gevaar brengt als hij zou aanblijven. Dat de trainer een UEFA A-diploma heeft, is immers één van de vereisten, ondanks dat hij meer dan 30 jaar ervaring heeft in het trainersvak. "Het probleem bij mij is: ik zat altijd bij clubs die in het oog springen - zoals Beerschot Wilrijk en Lierse Kempenzonen - of bij clubs die succes hadden - zoals Rupel Boom. Soms voel ik me wel geviseerd", zegt hij in GvA. Ondertussen is Spaenhoven volop bezig aan de EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competities). Via dit verkort traject kan Spaenhoven binnen het jaar een UEFA A-diploma behalen.

"De licentiemanager richt zijn pijlen altijd op mij, zo lijkt het toch. Ook al heb ik een functie als sportief directeur of wat dan ook, ze zullen me nu altijd zien als een schaduwcoach die gewoon niet als T1 op het blad staat. Bij Lierse Kempenzonen ben ik ook twee keer moeten vertrekken om die reden. Wat moet ik dan zeggen? Tuurlijk heb ik inspraak in het sportieve. Ik werk niet voor een voetbalclub om het gras af te rijden, he.”