Ex-speler Standard excuseert zich na het mislopen van het wereldkampioenschap: "De teleurstelling is erg groot"

Christian Luyindama excuseert zich bij de supporters van Congo. De ex-speler van Standard heeft zijn excuses via Twitter aangeboden na het mislopen van het wereldkampioenschap in Qatar.

Christian Luyindama, momenteel actief bij Al-Taawon, de club van John van den Brom, heeft zich via Twitter verontschuldigt voor het mislopen van het wereldkampioenschap eind dit jaar. De ex-speler van Standard richt zich een maand na de uitschakeling tot het Congolese volk.

Le silence parle à ceux qui savent écouter, dit-on. Je reviens à vous peuple congolais, on nom de toute l'équipe présenter mes excuses ! Jouer la coupe du monde au Qatar était un rêve de tous, malheureusement. La déception est très grande

1/2 pic.twitter.com/byPDcFVTHx — 𝑪𝑯𝑹𝑰𝑺𝑻𝑰𝑨𝑵 𝑳𝑼𝒀𝑰𝑵𝑫𝑨𝑴𝑨 (@LUYINDAMA243) April 20, 2022

"Er wordt gezegd dat stilte spreekt tot hen die weten hoe te luisteren. Ik kom terug naar u, het Congolese volk, om me namens het hele team te verontschuldigen! Spelen in de World Cup in Qatar was een droom van iedereen, helaas. De teleurstelling is erg groot. Dankzij jullie opmerkingen, kritiek en suggesties leer ik van mijn fouten en verbeter ik me om heel sterk terug te komen", staat te lezen in de tweet van Luyindama.

Congo verloor in de laatste voorronde van Marokko. Het is ondertussen 48 jaar geleden dat het land nog is deelnam aan een wereldkampioenschap.