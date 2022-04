Jan Vertonghen stuurt opvallende tweet richting FIFA en die wordt gretig opgepikt

Vertonghen postte een heel duidelijke boodschap. “Voetbal moet dringend aanpassingen doen naar de effectieve speeltijd”, opende de Rode Duivel.

“Er zijn ploegen die voordeel halen uit constant duiken en klagen, waardoor ze alle spelvreugde wegnemen voor fans die een goede wedstrijd willen zien en niet al dat theater.”

Op de tweet kwam ontzettend veel reactie. Uiteraard is dit een goed idee, maar Vertonghen werd ook gewezen op het duel tussen Ajax en Benfica waarbij 40 minuten speeltijd verloren ging.

Football (@FIFAcom) really really needs to change to effective playing time ASAP!! The teams taking advantage of constantly diving and crying taking all the joy away from the fans who want to watch a good football game and not a theatre play!!!