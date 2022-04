Pep Guardiola is vol lof over Erik Ten Hag als nieuwe trainer van Manchester United

Josep Guardiola reageert zeer positief op de aanstelling van Erik ten Hag bij Manchester United. De manager van stadsgenoot Manchester City ziet in Ten Hag een uitstekende manager en prijst de keuze van United voor de Nederlander.

“Kijk maar naar Ajax, dan zie je de kwaliteiten van Ten Hag als manager. Mijn felicitaties, ik wens hem het beste”, wenst Guardiola de kersverse United-manager succes. De City-manager werkte eerder met Ten Hag samen bij Bayern tussen 2013 en 2016. De Catalaan was verantwoordelijk voor het eerste elftal van der Rekordmeister, de kersverse United-manager had het tweede elftal onder zijn hoede. “Hij is een manager van absolute topklasse, zijn teams zijn een genot om naar te kijken”, zei Guardiola vrijdagmiddag op de persconferentie.