Barcelona-trainer Xavi heel duidelijk over geruchten rond Frenkie de Jong en Manchester United

Frenkie de Jong wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Manchester United nu Erik ten Hag daar trainer is geworden. Barcelona-coach Xavi heeft daar heel duidelijk op gereageerd.

De 24-jarige middenvelder werd eerder al gelinkt aan een transfer naar Bayern München, maar volgens Sport zou Erik ten Hag hem ten alle prijze naar United willen halen. Hij zou een belangrijke rol in zijn nieuwe ploeg moeten gaan spelen.

Maar daar heeft Xavi dus even paal en perk aan gesteld. "Frenkie is heel belangrijk voor mij en de club en hij kan een tijdperk markeren met zijn kwaliteiten. Hij is van een heel hoog niveau en moet blijven doorgaan met het maken van doelpunten, geven van assists en het voortouw nemen. Hij kan een van de beste middenvelders ter wereld zijn in de komende jaren. Als het aan mij ligt, blijft hij nog vele jaren."