Kevin De Bruyne blijft hoofdrol opeisen bij City: "Hij is duidelijk veel beter dan ik"

Manchester City won met 5-1 van Watford na opnieuw een knappe wedstrijd van Kevin De Bruyne.

In tegenstelling tot enkele andere vedetten binnen het team moest Kevin De Bruyne wel degelijk opdraven bij Manchester City.

Onze landgenoot zit duidelijk in een goede periode en leverde opnieuw twee assists af. Ploegmakker Gabriel Jesus was meer dan tevreden.

"Hij is echt een geweldige speler", vertelde Jesus aan Sky Sports. "Hij probeert de bal altijd in de zestien te krijgen. Dat probeer ik ook als ik op de rechterflank speel, maar hij is duidelijk veel beter dan ik. Als hij de bal heeft moet ik gewoon de zestien induiken."