Chiellini kondigt zijn afscheid aan: "Dan speel ik mijn laatste wedstrijd"

Giorgio Chiellini zal nog één laatste keer het shirt van Italië dragen. Het boegbeeld neemt na 116 caps afscheid. Voor de duidelijkheid: in clubverband gaat de 37-jarige verdediger nog even door.

Giorgio Chiellini neemt op één juni afscheid in de zogenaamde Finalissima. Die wedstrijd zet de Europees kampioen Italië en de winnaar van het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap Argentinië tegenover elkaar.

“Ik zal afscheid nemen van La Squadra Azzurra in Wembley”, bevestigt Chiellini zijn afscheid bij DAZN. “Op dezelfde plek als waar we de Europese titel hebben veroverd. Dat is tot op heden het hoogtepunt uit mijn internationale carrière.”