Derksen weigert excuses aan te bieden: "Het gebeurde in de tijdsgeest van toen"

Johan Derksen krijgt kritiek langs alle kanten na zijn onthulling dat hij ooit "een kaars bij een bewusteloze vrouw inbracht". In Nederland wordt hij bestookt met vragen, maar aan het Algemeen Dagblad liet hij al weten dat hij zijn excuses niet zal aanbieden.

"Ik trek er geen woord van terug, ik bied ook mijn excuses niet aan", zegt hij bij de Nederlandse krant. "Het is een jeugdzonde die ik heb opgebiecht, daarmee heb ik me kwetsbaar opgesteld. Ik ben er niet trots op, maar ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Het gebeurde in de tijdgeest van toen."

Talpa Netwerk is natuurlijk wel geschrokken van de uitlatingen op hun zender en wil zo snel mogelijk een gesprek met Derksen. "We zijn enorm geschrokken van de uitlatingen van Johan Derksen", aldus een woordvoerder. "Dit is een ernstige zaak waar we zorgvuldig naar gaan kijken. We gaan op de kortst mogelijke termijn in gesprek met Johan."