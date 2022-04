Dan toch! Voorzitter overtuigt Dries Mertens om zijn handtekening te zetten

Lang zag het er naar uit dat de onderhandelingen op niets zouden uitdraaien. Dries Mertens heeft een aflopend contract en Napoli wou wel verder met hem, maar aan veel mindere voorwaarden. Mertens ging daar niet meteen mee akkoord, maar zou nu toch tekenen.

Dat meldt La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse sportkrant weet dat de Rode Duivel wel serieus gaat inleveren om nog een extra jaar bij Napoli te kunnen spelen. Dat was de voornaamste eis van de club, die financieel moet bezuinigen.

Napoli is de grote liefde van Mertens en zijn vrouw Kat en ze noemden hun zoon zelfs Ciro, naar het koosnaampje dat Mertens kreeg van de fans. Voorzitter Aurelio De Laurentiis zou bij Mertens thuis geweest zijn om hem over de streep te trekken. Onlangs gaf Luciano Spalletti al zijn goedkeuring. "Toen de president me om mijn mening over Mertens vroeg heb ik hem gezegd dat we hem moeten houden", zei de trainer van Napoli.