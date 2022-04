Venezia grijpt 5 speeldagen voor het einde van de competitie in en geeft trainer de bons

Het stadion, de shirts... Alles rond de ploeg Venezia FC schreeuwde om historie. Dat een ploeg uit een stad die vooral bekendstaat om zijn toeristische waarde naar de Serie A promoveerde, klonk als muziek in de orden voor de voetbalfan die met zijn vriendin meteen een tripje naar de stad boekte: de charme en romantiek gecombineerd met een wedstrijd in de hoogste divisie van het Italiaanse voetbal.

Maar na 33 speeldagen staat Venezia op de allerlaatste plaats in de Serie A. Het bestuur besloot woensdag, enkele dagen nadat de club 0/24 pakte, om trainer Paolo Zanetti te ontslaan. De kans is klein dat ze zich nog kunnen redden maar de coach die de club naar de Serie A loodste leek zijn ploeg niet meer op de rails te kunnen krijgen.

Bij Venezia spelen met Thomas Henry en David Okereke twee spelers met een verleden in de Jupiler Pro League. Normaal gezien keert ook Daan Heymans na het seizoen met Charleroi terug naar Italië.

Paolo Zanetti has been relieved of his duties as First Team manager.



The club would like to sincerely thank him for his professionalism and his leadership in our historic return to Serie A after a 19-year absence.https://t.co/4ePksnv9jW#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/Ek8yGrsjuV