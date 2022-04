13 Europese clubs waaronder KAA Gent hebben een helpende hand toegestoken voor Oekraïne

In maart 2022 organiseerden Shakhtar Social, EFDN en de Legia Foundation een campagne om Oekraïne en zijn bevolking te ondersteunen. 13 clubs participeerden hierin waaronder KAA Gent.

13 Europese voetbalclubs hebben zich al aangesloten bij het initiatief en bieden hulp via hun sociale werking. De campagne werd ondersteund door partners als EFDN (Nederland), Legia Foundation (Polen), Benfica Foundation (Portugal), Aston Villa (Engeland), Wimbledon FC (Engeland), FC Schalke 04 (Duitsland), Heart of Midlothian FC ( Schotland), Leicester City (Engeland), Blackburn Rovers (Engeland), Montrose FC (Schotland), Chesterfield FC (Engeland), Foundation 92 (Engeland), KAA Gent (België), Colchester United FC (Engeland). Het programma wordt ook ondersteund door de #FootballforPeace-beweging, ondersteund door veel EFDN-leden via het #Morethanfootball-project.

Zo stelt de Legia Warsaw Foundation haar stadion ter beschikking als logistiek centrum voor hulp bij de scheepvaart naar Oekraïne en houdt zij zich bezig met het vervoer van goederen. EFDN treedt op als campagnecoördinator, levert ook logistieke diensten en, belangrijker nog, verenigt alle clubs om hen heen.

Op dit moment is er ruim negen ton aan humanitaire goederen opgehaald uit zeven landen: Nederland, Portugal, Polen, Engeland, Schotland, Duitsland en België. Het hulpmiddel omvat matrassen, kussens, dekens, slaapzakken, kleding, voedsel, medicijnen, water en babyvoeding.