🎥 Napoli wint overtuigend van Sassuolo: Dries Mertens goed voor twee doelpunten

Napoli heeft deze namiddag met 6-1 gewonnen van Sassuolo. Hierdoor verstevigen ze hun derde plaats in de stand en naderen ze tot vier punten van leider AC Milan.

Napoli heeft de verrassende nederlaag van vorige week tegen Empoli goed verwerkt. De Napolitanen wonnen deze namiddag met 6-1 van Sassuolo. Dries Mertens was goed voor twee doelpunten.

Na 20 minuten spelen was het al 4-0 voor Napoli. Verdediger Koulibaly kopte een hoekschop voorbij Consigli binnen. Na een kwartier spelen verdubbelde Osimhen de score, opnieuw op hoekschop. En nog geen vijf minuten later was het 4-0. Eerst scoorde Lozano en vervolgens nam landgenoot Mertens ook zijn doelpunt mee.

De overwinning was al binnen voor de thuisploeg, maar toch ging Napoli door in de tweede helft. Mertens bracht vlak na rust de Napolitanen op 5-0. Rrahmani schoot tien minuten voor affluiten nog de 6-0 binnen na slecht verdedigen bij Sassuolo. Maxime Lopez scoorde in het slot nog een treffer voor de bezoekers, maar de drie punten bleven bij de thuisploeg. Napoli verstevigt zijn derde plaats in de stand en nadert tot vier punten van de leider AC Milan.