Bonucci behoedt Juventus van puntenverlies tegen hekkensluiter

Juventus heeft op de 35ste speeldag van de Serie A met 2-1 gewonnen van rode lantaarn Venezia.

Na amper zeven minuten kon Juve al op voorsprong komen. Matthijs de Ligt bediende de jarige Leonardo Bonucci die binnenkopte.

In de 71ste minuut bracht Mattia Aramu de bordjes weer in evenwicht. Vijf minuten later was er opnieuw Bonucci nodig om Juventus aan de zege te helpen.

Juventus staat dankzij de zege vierde in het klassement, op vijf punten van leider AC Milan dat later vandaag nog speelt tegen Fiorentina.