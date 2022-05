Trabzonspor is voor de 7e keer Turks kampioen

In Turkije is de kampioen bekend. Trabzonspor is kampioen na een gelijkspel tegen Antalyaspor. Het is hun 7e landstitel.

Van 1984 was het al geleden. Toen speelde Trabzonspor voor de laatste keer kampioen. Gisterenavond was een 2-2 gelijkspel thuis tegen Antalyaspor voldoende om voor de 7e keer Turks landskampioen te worden. De goals kwamen van Andreas Cornelius en Dorukhan Toköz. Trabzonspor stond al het hele seizoen aan de leiding. Na gisteren is de kloof met Fenerbahçe onoverbrugbaar. Na de wedstrijd stond het veld vol met supporters.