Al met zijn hoofd bij Milan? Renato Sanches pakt oliedomme rode kaart tegen Troyes

Lille-middenvelder Renato Sanches, die aan zijn laatste maanden bezig is in Rijsel, liet zijn ploeg enorm in de steek in de uitwedstrijd tegen Troyes. De EK-winnaar kreeg binnen enkele seconden twee keer geel en dus rood vanwege commentaar op de arbitrale leiding. Lille verloor kansloos met 3-0.

Na een 1-0 achterstand, werd het Sanches even allemaal te veel en ging hij in de 50ste minuut in discussie met Biancone, die kermend naar de grond ging na een duw van Burak Yilmaz. Uit frustratie riep Sanches na een woordenwisseling met Biancone wat naar de scheidsrechter. De ref bestrafte hem met geel, maar Sanches wist niet van ophouden en bleef reclameren, waardoor hij 5 seconden later een tweede gele kaart onder zijn neus geschoven kreeg. Uiteindelijk verloor Lille, dat nog met 9 spelers viel, kansloos van Troyes met 3-0. Last van transferkoorts? De 24-jarige defensieve middenvelder wordt al maanden aan Milan gelinkt. Volgens Calciomercato zou Lille ook al een deal ter waarde van 20 miljoen euro plus bonussen hebben gesloten met AC Milan voor de transfer van de Portugees. Hoe dan ook is Sanches aan zijn laatste maanden bezig in Rijsel. 2+3 - Lille est la 1ère équipe à recevoir 2 cartons rouges et à concéder 3 penalties dans un même match de Ligue 1 sur les 30 dernières années. Sabotage. #ESTACLOSC pic.twitter.com/tiqJ3XYnlB — OptaJean (@OptaJean) May 1, 2022 #Milan, segnali da #Mendes per #RenatoSanches: aumenta la fiducia, i dettagli https://t.co/ES4toE4waD pic.twitter.com/7gyf7v05pq — calciomercato.com (@cmdotcom) April 30, 2022