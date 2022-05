🎥 Speler krijgt klap van toeschouwer, ook doelman onder vuur genomen in Eredivisie

In het duel tussen Heracles Almelo en FC Twente in de Nederlandse Eredivisie kreeg een speler van de bezoekers een slag van een supporter.

De wedstrijd eindigde op 2-1 in het voordeel van Heracles, maar de aandacht ging achteraf vooral naar alles wat rond het veld gebeurde. Zo kreeg Vaclav Cerny van FC Twente in het slot van de wedstrijd een klap van een supporter van de thuisploeg tijdens een opstootje aan de boarding.

De politie heeft een man aangehouden voor het voorval. Doelman Lars Unnerstal van Twente kreeg dan veer een vijftigtal biertjes over zich heen.

“Met die biertjes heb ik niet zo’n probleem. Dat maakt me echt niks uit, al is het wel lastig, dat je de hele tijd al dat plastic voor het doel weg moet halen. Je kunt natuurlijk uitglijden over zo’n beker”, zei hij achteraf.

Er werden ook nog andere dingen gegooid naar de doelman. Een keer kwam het hard aan. “Wat het precies was, weet ik niet, maar ik had naast me een shotflesje, een aansteker en een doosje snoepjes liggen. Ik weet niet wat op mijn achterhoofd is gekomen, maar het was een van die drie.”