Ronaldo maakt zijn intenties duidelijk na laatste thuismatch van het seizoen

Manchester United won maandagavond zijn laatste thuismatch van het seizoen van Brentford (3-0). Was het de laatste keer Cristiano Ronaldo op Old Trafford? Hij lijkt in ieder geval zelf nog niet bereid om de handdoek te werpen.

Erik ten Hag zal moeten beslissen of er nog plaats is voor de 37-jarige Portugese sterspeler, die dit seizoen nog goed was voor 24 doelpunten in 38 wedstrijden. De verwachting is dat Ten Hag grote kuis zal houden. Maar gaat hij door met Ronaldo? Na afloop van de wedstrijd tegen Brentford kreeg Ronaldo zelf alvast de vraag wat zijn toekomst brengt. Zijn antwoord daarop was duidelijk: "Ik ben nog niet klaar", aldus CR7.