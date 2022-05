Thomas Müller (32) blijft Bayern München trouw en tekent bij tot 2024

Thomas Müller en landskampioen Bayern München zijn tot een overeenkomst gekomen. De Duitser tekende zonet bij tot 2024.

Het contract van Thomas Müller is met een jaar verlengt. De Duitse aanvaller kwam op 10-jarige leeftijd in München aan en doorliep alle jeugdploegen. In 2008 maakte hij de overstap naar de eerste ploeg. 624 wedstrijden later telt Müller 11 landstitels met de Rekordmeister. Geen enkele speler in de geschiedenis van het Duitse voetbal heeft de trofee vaker in de lucht gestoken.

"Ik ben verheugd dat ik vandaag mijn contract bij FC Bayern München heb verlengd tot 2024. De reis die we samen hebben gemaakt sinds ik in 2000 bij het jeugdteam van Bayern kwam, is tot nu toe een fantastisch succesverhaal geweest. Ik geniet er echt van om elk jaar de rode kleuren hoog te houden, zowel op als naast het veld. Dus laten we het samen houden", vertelt Thomas Müller aan de club.

De voorzitter van Bayern München is tevreden met de overeenkomst. "Thomas Müller is een identificatiefiguur die de club in zijn hart draagt. Daarom zijn we blij dat we erin geslaagd zijn om het contract met deze belangrijke speler te verlengen. Hij is iemand die het leiderschap op zich neemt, plus hij is van groot belang in de kleedkamer", besluit voorzitter Olivier Kahn.