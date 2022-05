Bij Luik zijn ze zwaar in hun gat gebeten: "Niet alleen grotesk, maar ook laster" en "Minimum aan fatsoen bewaren"

RFC Luik en Dender moeten het uitvechten voor promotie naar 1B. De club uit Luik is echter niet blij met wat er in de krant verscheen voor de strijd. Zo werd er beweerd dat ze een premie hadden uitgeloofd aan spelers van Mandel United om Dender te verslaan.

"RFC Luik vernam met verbazing en woede van een publicatie in de krant Het Laatste Nieuws, waarin een speler van de club Dender zou hebben (in de voorwaardelijke aangezien zulke opmerkingen moeilijk voorstelbaar zijn) aangegeven dat een speler van de club Mandel zou hebben beweerd dat RFC Luik hen een bonus zou hebben beloofd om Dender te verslaan", schrijven ze in een communiqué.

"Dergelijke opmerkingen zouden, als ze werden gemaakt, niet alleen grotesk zijn, ze zouden vooral laster zijn. RFC Luik zal alle nodige stappen ondernemen om dergelijke opmerkingen te bestraffen, ook op strafrechtelijk vlak."

"Ook roepen ze bij de club Dender op om een ​​minimum aan fatsoen en sportiviteit te bewaren, zodat de race om de opkomst van D1B niet wordt verstoord door onophoudelijke pogingen tot destabilisatie."