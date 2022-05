Dramatisch verhaal van Forest-verdediger: promotiematch aan het spelen terwijl zijn vader in het stadion een hartstilstand kreeg

Voor Cook was het sowieso al speciaal, want hij speelde tien jaar voor Bournemouth en kwam in totaal aan 387 matchen voor The Cherries. Zijn ploeg verloor wel en zag daardoor Bournemouth promoveren. Forest moet zelf nog play-offs afwerken.

Maar na de match deelde hij een verscheurend verhaal. Zijn vader kreeg in het Vitality Stadium een hartstilstand. De aanwezige medici slaagden erin Cook senior te redden en zijn zoon is daar eeuwig dankbaar voor.

First of all a big congratulations to @afcbournemouth on promotion but tonight I need to thank the paramedics at the game. Unfortunately my dad suffered a cardiac arrest just before the game and they managed to bring him back to life. I’ll forever be grateful for their actions ❤️