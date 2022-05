Genkse beloftencoach weet hoe belangrijk 1B is voor de club: "Nu zullen ze niet meer naar Nederland trekken"

De beloften van onder meer Genk mogen volgend seizoen in 1B uitkomen. Dat zal hun ontwikkeling meer dan ten goede komen, meent de Genkse beloftentrainer Hans Somers. En ze ook in eigen land houden.

"1B is een nieuw platform voor de verdere ontwikkeling van de spelers. Nu is de stap voor sommige jongens toch nog groot naar 1A. Dat wil niet zeggen dat ze die stap niet kunnen zetten, maar een tussenstap is toch heel belangrijk. Daar is het echt voetbal voor volwassenen en dat is een fantastische uitdaging", zegt hij bij Sporza.

Er is ook meer ruimte om de jongens bij de club te houden. "Nu moesten we jongens gaan uitlenen, denk maar aan Dante Vanzeir, Siebe Schrijvers, Jelle Vossen in het verleden. We willen ze in eigen handen houden, met onze eigen staf. En 1B is daar het ideale platform voor."

"Ik ben ervan overtuigd dat ze nu niet naar de tweede klasse in Nederland zullen gaan bijvoorbeeld. De grote bedoeling is dat we ze dan de hele week hier hebben om te kijken of ze een plaats in die A-kern kunnen bemachtigen. Dat is het doel: jongeren in de A-kern krijgen."