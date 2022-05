Arsenal verstevigt top vier positie, Everton doet een goede zaak op bezoek bij Leicester City

Arsenal kon na het puntenverlies van Tottenham en Manchester United gisteren een goede zaak doen met het oog op de top vier. Hiervoor moesten ze in eigen winnen van Leeds United. Leicester City kent een matig seizoen in de Premier League en ontving vandaag laagvlieger Everton.

Arsenal - Leeds United

Arsenal begon uitstekend aan de wedstrijd. Na 10 minuten stonden de 'Gunners' al 2-0 voor dankzij Nketiah. En niet veel kregen de bezoekers een directe rode kaart na een overtreding van Ayling. De thuisploeg had heel de wedstrijd onder controle en liet het na om de score te vergroten.

Eddie Nketiah demonstreert opnieuw z'n neus voor goals! πŸ‘ƒπŸ€™ pic.twitter.com/3JNbmvCl5L — Play Sports (@playsports) May 8, 2022

Iets na het uur was het even schrikken voor de thuisploeg toen Llorente op aangeven van Firpo de aansluitingstreffer kon maken. Maar gevaarlijk werd het niet meer voor Arsenal. De ploeg van Rode Duivel Sambi Lokonga wint en staat nu steviger in de top vier. Leeds United blijft in de degradatiezone zitten.

Sambi Lokonga zat de hele wedstrijd op de bank.

Leicester City - Everton

De wedstrijd begon slecht voor Leicester City na zes minuten stond het al op achterstand na een doelpunt van linksachter Mykolenko. Maar lang hebben de bezoekers niet kunnen genieten van de voorsprong. Vijf minuten na de openingstreffer stonden de borden alweer gelijk na een doelpunt van Daka. In een kansenrijke wedstrijd kon Everton alsnog met een voorsprong de kleedkamer ingaan dankzij Holgate.

In de tweede helft ging de thuisploeg op zoek naar de gelijkmaker, maar zonder succes. Leicester City verloor zijn laatste drie wedstrijden en kon sinds 10 april niet meer winnen in eigen competitie. Everton doet een uistekende zaak onderin.

Tielemans en Castagne speelden de volledige wedstrijd voor Leicester City.

FT. A π—•π—œπ—š three points on the road! UTFT!!!!!!! πŸ™ŒπŸ¦Š 1-2 πŸ”΅ #LEIEVE Everton (@Everton) May 8, 2022