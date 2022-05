Tuchel weigert in te gaan op de twee doelpunten van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku zette Chelsea op een 2-0-voorsprong tegen Wolverhampton, maar het werd uiteindelijk nog een gelijkspel.

Chelsea speelde zaterdag 2-2 gelijk tegen Wolverhampton, dankzij twee goals van Romelu Lukaku in evenveel minuten.

Trainer Thomas Tuchel wilde op zijn persconferentie na de match niet dieper in te gaan op de prestatie van de Rode Duivel.

“Ok, het was een goede prestatie maar dit is niet het moment om in te gaan op individuele prestaties of spelers te bejubelen. We spelen als een team en hebben dure punten laten liggen”, klonk het.