🎥 "Not fit to wear the shirt": United-fans verschroeiend hard na nieuw dieptepunt

Het gaat van kwaad naar erger met Manchester United. Na een nieuwe blamage op Brighton (4-0) namen de supporters van The Red Devils hun spelers zwaar op de korrel.

"You're not fit... you're not fit... you're not fit to wear the shirt!", klonk het in het uitvak.

“Your not fit to wear the shirt” didn’t think it was possible for this team to get any worse 😩#MUFC pic.twitter.com/QhN2Xp4Njk — Adam MATIC!🔰 (@Adamstott30) May 7, 2022

Gary Neville, ex-speler van The Mancunians en analist bij Sky Sports, spreekt over een absoluut dieptepunt. "Nog nooit in mijn leven heb ik Manchester United-fans zien teruggrijpen naar dat liedje. De United-spelers beschadigen hun imago alleen maar meer met zo slecht te spelen. De spelers hebben de handdoek duidelijk in de ring gegooid", was hij bijzonder hard voor zijn ex-club.

Opvallend: middenvelder Bruno Fernandes reageerde bijzonder nederig op het liedje. "Ik tel mijzelf daarbij. Wat ik vandaag liet zien, is niet genoeg om het Manchester United-shirt te mogen dragen. Ik aanvaard de kritiek van de supporters."