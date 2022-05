Nooit eerder leed een voetbalclub zo een financieel verlies als FC Barcelona

La Liga heeft een onderzoek gedaan naar de financiële verliezen van de clubs in het seizoen 20/21. Dus in volle coronacrisis. De cijfers van FC Barcelona zijn ronduit dramatisch te noemen.

Barcelona heeft in het jaarverslag over het boekjaar 2020/21 aangeven dat er een nettoverlies van 481 miljoen was geleden. Het is de allereerste maal dat een voetbalclub zo een dramatische cijfers heeft na één boekjaar.

La Liga meldt dat alle clubs in Spaanse profvoetbal een gezamenlijk verlies leden van zo'n 900 miljoen euro. La Liga noemt Barcelona niet bij naam, maar schrijft dat een zeer relevante club voor 56 procent verantwoordelijk is voor dat bedrag. La Liga liet berekenen dat clubs het hardst geraakt werden in de inkomsten uit kaartverkoop, die met 53 procent daalden. Tegelijkertijd namen de inkomsten uit transfers af.