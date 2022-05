Ajax wint héél gemakkelijk van Heerenveen en is kampioen van Nederland!

Het meesterschap van AFC Ajax in de Nederlandse Eredivisie wordt ook dit seizoen niet doorbroken. De Ajacieden hebben zich vanavond tot landskampioen gekroond.

Kampioen van Nederlander, voor de zesendertigste keer. AFC Ajax won vanavond met ruime 5-0-cijfers van sc Heerenveen. De kloof met eerste achtervolger PSV is op die manier onoverbrugbaar geworden.

Ajax is al sinds voetbaljaargang 2018 - 2019 onafgebroken kampioen van Nederland. Eigenlijk was het feestje aan de rust al begonnen. De Amsterdammers gingen met een comfortabele 3-0 de kleedkamer in.