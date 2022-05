Nice-fans lachen met de dood van Nantes-spits Emiliano Sala: "Hij is een Argentijn die niet goed zwemt. Emiliano onder water"

Een deel van de Nice supporters lieten zich niet van hun beste kant zien. In de wedstrijd tegen Saint-Etienne (4-2) zongen de fans liedjes over de verongelukte Emiliano Sala (januari 2019).

Gisteren won OGC Nice met 4-2 van Saint-Etienne, maar de wedstrijd zal vooral herinnert worden om het slechte gedrag van de thuissupporters. De fans dreven de spot met de dood van voormalig Nantes-ster Emiliano Sala na de verloren bekerfinale tegen FC Nantes (0-1) op zaterdag.

Emiliano Sala kwam in januari 2019 om het leven nadat hij betrokken was bij een vliegtuigcrash over de Keltische zee tussen Engeland en Frankrijk. In het stadion was te horen hoe supporters het volgende luidkeels zongen: "Hij is een Argentijn die niet goed zwemt. Emiliano onder water".

Volgens de informatie van het Franse RMC heeft de afgevaardigde van het profvoetbal in Frankrijk het incident in zijn verslag genoteerd en wachten er zware straffen voor de Ligue 1-club.