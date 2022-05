Thibaut Courtois bedankt vriendin voor ferm verjaardagsfeestje met rapper Boef: "Een ongelooflijke dag"

Wat beleeft Thibaut Courtois heerlijke tijden. Hij schittert op het veld en ook een ferm verjaardagsfeestje was hem met veel plezier gegund.

De doelman van Real Madrid en de Rode Duivels is woensdag 30 geworden. Zijn vriendin Mishel Gerzig organiseerde een verrassingsfeest in hun eigen tuin, met ook zijn beste vrienden en een optreden van de Nederlandse rapper Boef, de verrassingsgast van dienst.

"Het was een ongelooflijke dag", schreef Courtois op Instagram. "Ik kan de liefde van mijn leven niet genoeg bedanken. Het was zeker de meest speciale verjaardag! Op naar nog vele verjaardagen samen!" De foto die erbij staat, spreekt boekdelen.

Een dag later is het voor Courtois alweer het serieuzere werk: hij moet aan de bak in de thuiswedstrijd tegen Levante. Al hangt er nu ook weer niet zo veel van af, Real Madrid is immers al zeker van de landstitel.