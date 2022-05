Geraakt Genk voorbij Gent om het in Europe play-offs spannend te houden tot laatste speeldag?

Genk moet winnen van Gent om op de laatste speeldag nog in aanmerking te komen voor de eindzege in de Europe play-offs. Tissoudali brengt Gent echter op voorsprong en Odjidja maakt de 0-2.

Ook in deze play-offs is het voetbal van Genk vaak nog wisselvallig, maar de Limburgers zijn er wel in geslaagd resultaten te boeken die hen voorlopig nog in de running houden. Vier punten is momenteel het verschil tussen hen en leider Gent. Genk moet dus in eigen huis winnen om tot op één punt te naderen en op de laatste speeldag nog kans te maken om over de Buffalo's te springen.

Dat zou dan de tweede keer zijn in deze play-offs dat Genk wint van Gent, want het deed dat al een keertje in de Ghelamco Arena. De omstandigheden speelden in die wedstrijd wel in het voordeel van de Genkenaars en sindsdien pakte Gent 9 op 9. Hoewel Gent al zeker is van Europees voetbal, zal het de eindzege in die Europe play-offs niet meer willen laten liggen. Die is een feit als de troepen van Vanhaezebrouck niet verliezen.

Volledige Genkse kern beschikbaar

Ook bij Antwerp zullen ze het aandachtig volgen, want als Gent de Europe play-offs wint, is stamnummer 1 zeker van zijn Europees ticket. Gent moet het zondag wel nog stellen zonder Depoitre, Hjulsager en Bruno. Genk-trainer Storck kan dan weer beroep doen op een volledige kern.

