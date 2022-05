Erling Haaland bedankt ploeggenoten en medewerkers bij Dortmund met peperdure horloges

Met 86 doelpunten in 89 wedstrijden voor Dortmund heeft hij de club veel gegeven. Het was dan ook niet onverwacht dat hij zijn transfer deze zomer zal krijgen. Het loon en waarschijnlijk ook tekengeld bij Manchester City is hoog genoeg om heel gul te zijn voor zijn ploeggenoten en de technische staf.

Zo krijgt iedere medespeler een Rolex Submariner met een waarde tussen de 13.000 en de 15.000 euro. De volledig technische staf krijgt een Omega horloge met een waarde tussen de 5000 en de 7000 euro. Een mooi geste van de Noorse spits.

As a farewell gift, Erling Haaland gave each teammate colleagues a Rolex Submariner with personal engraving, worth between €13,000-€15,000. (122,217 gh)



Entire staff also received an Omega watch each, priced between €5,000-€7,000. (57,034 gh) 😳😳 pic.twitter.com/6Den0kyAa6