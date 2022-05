Spanning stijgt in aanloop naar clash in Eerste Nationale: Dender-fans niet welkom in Luik

Zondagmiddag ontvangt Luik Dender in wat mogelijk de beslissende wedstrijd in de eindronde van Eerste Nationale is. In aanloop naar de clash worden de messen geslepen.

Dender liet via de officiële kanalen weten dat er voor de topper van komende zondag geen bezoekende fans welkom zijn op Rocourt. Het is burgemeester Willy Demeyer die Dender-fans verbiedt om zondag Luiks grondgebied te betreden. Demeyer haalt in zijn officiële communicatie, die u hier kan nalezen, een heleboel argumenten aan om deze maatregel te rechtvaardigen. De burgemeester geeft onder meer aan dat het in de vorige ontmoeting tussen beide teams tot ongeregeldheden kwam en dat Luik zich in die wedstrijd geprovoceerd voelde door Dender. Zo zouden spelers van Luik het slachtoffer zijn geworden van beledigende en kwetsende gezangen. Daarnaast werden in de wedstrijd op 11 mei 'slechts' 150 tickets toegewezen aan Luik, terwijl er in het uitvak plaats biedt aan 600 fans. Willy Demeyer besloot daarop prompt om alle fans van Dender de toegang tot de stad Luik te ontzeggen komende zondag. Stand 1. Dender 4-35 2. Luik 4-34 3. Knokke 4-25 4. Dessel Sport 4-25