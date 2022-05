Deze ploegen en Belgen spelen volgend seizoen niet meer op het hoogste niveau in hun land: Italiaanse en Franse traditieclubs met titels

In de Jupiler Pro League keert Beerschot na een zwak seizoen terug naar 1B. Maar hoe zit het in de andere Europese topcompetities? Welke ploegen moeten afscheid nemen van het hoogste niveau? En welke Belgen moeten in tweede klasse aantreden?

In de Premier League zakken aan het eind van het seizoen drie ploegen. Het werd al snel duidelijk dat promovendus Norwich City na één seizoen opnieuw in de Championship zou aantreden. Ook voor de andere nieuwkomer Watford was het niveauverschil tussen eerste en tweede klasse te groot. De ploeg van landgenoot Christian Kabasele eindigt net als Norwich City onderin het klassement.

Voor de derde daler was het wachten tot op de laatste speeldag. Burnley en Leeds United moesten tot de laatste minuut van het seizoen strijden om het behoud en het was uiteindelijk Leeds United die als winnaar de break inging. Burnley keert na zes seizoenen Premier League terug naar de Championship.

LaLiga

Net als in Engeland dalen ook in Spanje drie ploegen aan het eind van seizoen. Alaves sloot het seizoen op een laatste plaats af. Na zes jaren eerste klasse treedt de ploeg uit het Noorden van Spanje volgend seizoen in LaLiga2. Ook Levante uit Valencia moet na de break in tweede klasse aantreden.

Voor de derde daler was het nog lange tijd afwachten. Op de laatste speeldag van de competitie waren nog vier ploegen (Getafe, Mallorca, Cadiz en Granada) onzeker over een langer verblijf in LaLiga. Door de overwinningen van Mallorca en Cadiz op de slotspeeldag is het uiteindelijk Granada die als laatste de Spaanse eerste klasse moet verlaten.

De twee laatste in de stand, aan het einde van de competitie, degraderen rechtstreeks naar 2. Bundesliga. Greuther Fürth sloot het seizoen op een 18de en laatste plaats af. Voor de centraal gelegen club was het, na het seizoen 2012-2013, nog maar de tweede keer dat ze op het hoogste niveau actief waren. Ook voor Arminia Bielefeld die in 2020 naar eerste klasse promoveerde komt een einde aan het Bundesliga verhaal. Belg Nathan de Medina speelt er sinds 2020.

Een eventuele derde daler is Hertha Berlijn. De ploeg van Rode Duivels Dedryck Boyata en Dodi Lukébakio speelt twee barragewedstrijden tegen de derde uit de Duitse tweede klasse. In eigen huis verloren ze het eerste duel tegen Hamburger SV (0-1).

Ook in Italië staan de drie dalers vast. Venezia, Genoa en Cagliari treden volgend seizoen in de Serie B. Daan Heymans, momenteel verhuurd door Venezia aan Charleroi, keert in principe niet terug. De Belg is ook volgend seizoen nog actief in de Jupiler Pro League.

Alexander Blessin heeft Genoa, negen landstitels, niet in de Serie A kunnen houden. De ex-coach van Oostende werd in januari naar Italië gehaald met als doel de ploeg van Zinho Vanheusden in eerste klasse te houden, maar zonder succes. Rode Duivel Vanheusden keert deze zomer terug naar Internazionale. Cagliari, de ex-ploeg van Radja Nainggolan is de derde daler in de Serie A.

Traditieclub Girondins Bordeaux neemt na dertig seizoenen afscheid van de Franse Ligue 1. Ze wonnen dit seizoen slechts zes keer en kregen 91 tegendoelpunten. Bordeaux telt zes landstitels, maar moet nu vrede nemen met een plaats in de Franse Ligue 2 volgend seizoen.

Ook FC Metz, net over de Belgische grens, keert na drie seizoenen eerste klasse naar het tweede niveau in Frankrijk. Sant-Etienne strijdt in de barrages tegen Auxerre voor een langer verblijf in eerste klasse.

Eredivisie

PEC Zwolle met Belg Siemen Voet en Willem II met Jorn Brondeel nemen afscheid van de Eredivisie. Ook Heracles Almelo treedt volgend seizoen in de Tweede Divisie. Via barrages konden ze zich van een langer verblijf verzekeren, maar ze verloren beide duels van Excelsior Rotterdam (3-0 / 1-3). Bij Heracles vinden we Belgen Elias Sierra en Noah Fadiga terug.