Totaalrenovatie Koning Boudewijnstadion komt er niet: 'Golden Generation Arena' niet meer aan de orde

De 'Golden Generation' van de Rode Duivels zal niet in een Koning Boudewijnstadionstadion dat volledig gerenoveerd is kunnen spelen.

Nochtans waren er in 2019 wel plannen om voor een totaalrenovatie van het Koning Boudewijnstadion te gaan. De voetbalbond zou hiervoor samenwerken met Golazo, organisator van de Memorial Van Damme. Met ook een verwijzing naar de zogeheten 'gouden generatie' van de Rode Duivels. Vandaar de werknaam: 'Golden Generation Arena'.

Het Laatste Nieuws heeft echter vernomen dat het idee in alle stilte is afgevoerd. De 180 à 200 miljoen euro aan overheidsgelden komen er niet. Vanwege het beperkt aantal evenementen die in het Koning Boudewijnstadion doorgaan, is een financieel sterke bouwpartner vinden ook al geen sinecure.

Wachten op verkiezingen

Zo lijkt er van die totaalrenovatie op de Heizel helemaal niets in huis te komen. Tenzij na de verkiezingen van 2024 toch een nieuwe impuls uit politieke hoek zou komen.