Manchester United gaat een bod uitbrengen op Leipzig-smaakmaker

Christopher Nkunku zou de eerste transfer van Erik ten Hag bij Manchester United moeten worden. Technisch adviseur Ralf Rangnick heeft alvast toestemming gegeven om te onderhandelen met het kamp-Nunku.

Zo zouden The Mancunians volgens Sky Sports op heel korte termijn een bod van 70 miljoen euro uitbrengen op de 24-jarige schaduwspits van RB Leipzig. Ten Hag is echter onder de indruk van de Fransman, die dit seizoen in totaal goed was voor maar liefst 35 doelpunten en 20 assists bij Die Roten Bullen. Nkunku heeft geen afkoopclausule in zijn contract, waardoor de Duitse bekerwinnaar hem niet voor een bepaald bedrag te hoeven laten gaan. Naast Manchester United, zou ook Chelsea geïnteresseerd zijn in de Franse international.