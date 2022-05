Ex-bestuurder Bayern vraagt zich af: "Wat heeft Barcelona meer te bieden op dit moment?"

De transfersoap rond Robert Lewandowski houdt nu al een tijdje aan. Bayern München wil hem aan zijn contract houden, terwijl de aanvaller zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Barcelona. Ex-bestuurder Karl-Heinz Rummenigge denkt er het zijne van.

"Ik kan me niet voorstellen dat ze Robert laten gaan", zei Rummenigge tegen BILD. "Lewandowski is geen relschopper. Hij is een zeer intelligent mens dat wil winnen. Ik geloof niet dat je op dit moment meer kan winnen dan bij Bayern. Ik moet open en eerlijk zijn: Wat heeft Barcelona meer te bieden dan Bayern? Ik kan niets bedenken."

Rummenigge weet ook hoe je moet omgaan met zulke spelers en heeft raad voor het huidige bestuur. "Je moet om hem strijden, gesprekken voeren en knuffelen met de zaakwaarnemer, ook als dat niet makkelijk is."