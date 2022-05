Nog een basispion haakt af bij de Rode Duivels na medische check up, kansen voor Mechele, Faes en Theate

Na Thibaut Courtois haakt nu ook Jason Denayer af voor de Nations League-wedstrijden. De verdediger werd onderzocht door de medische staf en niet fit verklaard.

Denayer was al twijfelachtig en nu is het verdict dus gevallen. De verdediger zal er de komende vier matchen niet bijlopen. Nochtans had hij de speeltijd wel kunnen gebruiken, want hij viel bij Lyon de laatste maanden steevast buiten de selectie.

Het opent in ieder geval perspectieven voor de andere verdedigers. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld zullen waarschijnlijk ook niet alle wedstrijden spelen en dus mogen Wout Faes, Arthur Theate, Brandon Mechele en Dedryck Boyata hopen op speelminuten.