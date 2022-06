Oekraïne wint in Schotland en mag blijven dromen van WK in Qatar

Oekraïne mag blijven dromen van een WK-ticket. De geelhemden wonnen vanavond in Schotland en moeten met Wales strijden voor een trip naar Qatar.

Vooreerst: het was de eerste officiële wedstrijd van Oekraïne sinds de oorlog is uitgebroken. We moeten er dus geen tekening bij maken: het werd een héél emotionele zaak in Hampden Park.

De bezoekers leken bij de koffie de schaapjes al op het droge te hebben. Andrij Jarmolenko en Roman Yaremchuk - jawel, die kennen we nog van bij KAA Gent - zorgden voor een 0-2-voorsprong.

Met een Schot heb je echter nooit gedaan. Callum McGregor zorgde voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam de thuisploeg niet. Integendeel: Artem Dovbyk zorgde in de slotseconden voor de 1-3.