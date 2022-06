Rode Duivels kennen verblijfplaats voor WK in Qatar: "Net wat we zochten"

Het hing al een tijdje in de lucht en is nu ook officieel waar de Rode Duivels tijdens het WK zullen verblijven.

De Rode Duivels kiezen tijdens WK in Qatar in Hilton Salwa in Abu Samra, 100 kilometer van de hoofdstad Doha. “In het Hilton Salwa zal de Belgische delegatie over een eigen vleugel kunnen beschikken en zich in alle rust en privacy op de wedstrijden kunnen voorbereiden”, laat de voetbalbond weten.

De trainingsomstandigheden zijn met verschillende gyms, een indoor zwembad voor herstel na de wedstrijd en twee nieuwe trainingsvelden perfect. Dat deze velden binnen de muren van het resort liggen, maakte de keuze voor dit basecamp heel eenvoudig.

“We zijn heel blij dat we erin geslaagd zijn een basiskamp te vinden waar we kunnen trainen zonder dat we ons daarvoor dagelijks hoeven te verplaatsen. Het was net dat wat we zochten; een locatie met veel buitenruimte. En dat is het geval in de Hilton Salwa”, zegt bondscoach Roberto Martinez.