Aanvaller kondigt vertrek aan bij RWDM

Kevin Nzuzi heeft op sociale media laten weten dat hij na twee seizoenen vertrekt bij RWDM.

Kevin Nzuzi zal volgend seizoen niet langer voor RWDM spelen, zo laat hij zelf aan de wereld weten.

“Ik heb twee geweldige seizoenen met jullie doorgebracht. 15 doelpunten scoren en ze met jullie vieren waren prachtige momenten”, klinkt het op Facebook.

“Ik schreef mijn naam in de geschiedenisboeken van RWDM en ik ben blij met wat ik heb bereikt in deze club. Nu is het tijd om afscheid te nemen.”

Waar Nzuzi volgend seizoen zal spelen is nog niet duidelijk.