"Gebrek aan inzet en motivatie, ik vind dat altijd een heel flauwe uitleg": Simon Mignolet weigert iemand met de vinger te wijzen na ontluisterende nederlaag tegen Nederland

Voor het eerst in 25 jaar verliezen van onze noorderburen, en dan nog wel met 1-4. Reden genoeg dus om kritiek te spuien, al weigerde Simon Mignolet in de persconferentie voor de wedstrijd tegen Polen iemand met de vinger te wijzen. "Je kan tegen Nederland niet verliezen als individu."

Zo drukte hij meteen de kop in dat er bepaalde spelers misschien minder gemotiveerd zouden zijn om deze Nations League-campagne af te werken. "We moeten niet zo zeer lessen trekken uit inzet en motivatie, want dat vind ik flauw en te kort door de bocht."

"Ik weet natuurlijk wel naar wat er gezegd is naar aanloop van deze wedstrijden (interview De Bruyne, red), maar vanaf het moment dat de wedstrijd afgefloten wordt, kan je dit argument door het raam gooien. Dan ben je gefocust op die wedstrijd. Ik heb met Club Brugge ook een lang en zwaar seizoen gespeeld, dan is het inderdaad "niet leuk" om hier nog 4 wedstrijden te spelen, maar dat vergeet je wanneer die wedstrijd afgefloten wordt."

Robert Lewandowski

Over 1 individu wou hij het wel hebben. "In aanloop naar de wedstrijd tegen Polen zal het zeker een item zijn om Lewandowski zo weinig mogelijk kansen te geven. We weten natuurlijk allemaal dat als je hem een (kleine) kans geeft, hij het doel weet te vinden. Maar we hebben noch de wedstrijd van Nederland, als die van Polen geanalyseerd, dat zal de komende dagen zeker gebeuren."

Zal Simon Mignolet ook tegen Polen tussen de palen staan, en tout court de rest van de Nations League? "Daar zijn geen afspraken over gemaakt, en zo werkt dat ook niet meer. Het is iets van 10 à 15 jaar geleden om te zeggen: "jij gaat zoveel matchen spelen, jij bent nummer 1 en jij bent nummer 2, jij zit op de bank, jij in de tribune." Zo werkt dat nu eenmaal niet meer. Ik verwacht dat ook niet, en ik denk niet dat dat de komende jaren zal veranderen."