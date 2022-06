Jacky Mathijssen ziet topper in wording: "Zullen we nog veel plezier aan beleven"

De Jonge Duivels hebben hun EK-kwalificatiecampagne afgesloten met een scoreloos gelijkspel tegen Schotland.

Koni De Winter speelde bij de Jonge Duivels opnieuw een goede partij volgens trainer Jacky Mathijssen. “Je ziet dat die jongens elk jaar sterker en sterker worden”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

“Als ik deze Koni vergelijk met degene die ik voor het eerst opriep bij de U19… Als hij zo blijft verder evolueren, is dat een jongen waar we over x aantal jaar nog veel plezier zullen beleven. Hij heeft heel veel mee, hé.”

De Winter is pas 19 en speelt momenteel bij Juventus. Hij werd al gelinkt aan een transfer naar Ajax en Club Brugge. Bij Juventus komt hij vooral in de Serie C in actie.