Komst Hans Cornelis betekent einde voor Urbain Spaenhoven bij Lokeren-Temse: "Zijn situatie gijzelde onze toekomst"

Vorige week werd Hans Cornelis voorgesteld als T1 van Lokeren-Temse. De Oost-Vlamingen wachtten gedurende weken af op uitsluitsel omtrent het EVC-diploma van Urbain Spaenhoven, maar moest uiteindelijk de knoop doorhakken. "De situatie van Urbain gijzelde de toekomst van onze club", klinkt het.

Opgestapt na 29 op 39

Even terug naar 20 maart. Na een competitiewedstrijd kondigt Lokeren-Temse verrassend aan dat Urbain Spaenhoven, die amper vier maanden eerder Chris Janssens kwam opvolgen, niet langer T1 was. Reden: de ervaren Antwerpenaar kon niet het juiste diploma voorleggen aan de licentiecommissie, waardoor de licentie voor volgend seizoen in het gedrang kwam.

Spaenhoven, die bezig is aan een (verkort) EVC-traject (Erkenning voor eerder Verworven Competenties), was ervan overtuigd dat dit gelijkgesteld wordt met een UEFA A-diploma, waardoor hij wél over de nodige papieren zou beschikken. De KBVB hield echter voet bij stuk: een EVC-diploma wordt inderdaad gelijkgesteld aan een UEFA A-diploma, maar pas wanneer het traject helemaal is afgerond. Een coach die bezig is met de opleiding UEFA A mag met andere woorden T1 zijn in Tweede Amateur, maar voor coaches die het EVC-traject volgen geldt dit niet.

Heel deze heisa heeft ons de promotie gekost- Steve De Proost

Eind april trachtte Urbain Spaenhoven in kort geding alsnog zijn slag thuis te halen, met het oog op de eindronde (begin mei). Kostbare tijd -en de promotiedroom- ging verloren. Bij Lokeren-Temse zagen ze de hele situatie met lede ogen aan. De Oost-Vlamingen wilden maar wat graag verder met Spaenhoven, maar hakten vorige week definitief de knoop door: Hans Cornelis is de nieuwe T1, voor Spaenhoven is tot nader order geen plaats meer op Daknam. (LEES HIER HET INTERVIEW MET HANS CORNELIS NAAR AANLEIDING VAN ZIJN AANSTELLING BIJ LOKEREN-TEMSE)

"Zijn situatie gijzelde de toekomst van de club"

Steve De Proost zit verveeld met de hele affaire. De sportief directeur van Lokeren-Temse toonde geduld, maar kon naar eigen zeggen niet anders dan het over een andere boeg te gooien. "Het was de bedoeling dat Urbain Spaenhoven onze trainer zou blijven. Liefst vorig seizoen tijdens de eindronde, en al zeker komend seizoen. Maar het kort geding laat langer op zich wachten dan verwacht... Ik durf stellen dat deze hele heisa ons misschien wel de promotie heeft gekost. Toen er eind mei nog steeds geen duidelijkheid was over Urbain, zijn we voorzichtig beginnen praten met andere coaches. Daarin steevast duidelijk communicerend dat Urbain onze eerste keuze was. Vorige week hebben we dan toch de knoop moeten doorhakken en hebben we met volle overtuiging voor Hans Cornelis gekozen. De procedure van Urbain gijzelde als het ware de toekomst van de club. Ik heb vernomen dat hij pas ten vroegste in oktober zijn diploma kan behalen."