Hans Cornelis moet Lokeren-Temse aan stabiliteit en succes helpen: "Club klaar om succesverhaal te schrijven"

Lokeren-Temse greep afgelopen seizoen op de slotspeeldag alsnog naast een eindrondeticket. De ambitieuze Oost-Vlamingen komen daardoor ook volgend seizoen weer in Tweede Amateur uit. Met Hans Cornelis stelde de fusieploeg onlangs zijn nieuwe T1 voor.f

Hans Cornelis (39) speelde bij Club Brugge, Racing Genk en Cercle Brugge net geen 400 wedstrijden op het hoogste niveau. De voorbije jaren maakte Cornelis kennis met het trainersvak bij Zwevezele. Volgend seizoen verlaat hij het vertrouwde nest en waagt de voormalige rechtsachter de sprong naar Lokeren-Temse.

"De reden voor mijn vertrek is heel duidelijk", vertelt Cornelis aan Voetbalkrant.com. Ik had geen zin meer om zo hoog mogelijk te eindigen met Zwevezele, in de wetenschap dat promotie toch niet mogelijk zal zijn. Samen met de gemeente heeft de club de rekening gemaakt om aan de licentievoorwaarden van Eerste Nationale te voldoen. De gemeente wilde niet meegaan in de kosten aan de tribunes, verlichting... Daardoor besliste de club om geen licentie aan te vragen. Jammer, want we stonden een tijdlang op de eerste plaats", aldus Cornelis.

𝐇𝐚𝐧𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐥𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐯𝐚𝐧 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠! Hij komt over van Zwevezele.



De staf wordt vervolledigd door Geert Dirinck (T2), Björn Uyttendaele (KT) en Christophe Schelfaut (video analist).

Cornelis zocht een ambitieuze club en vond die met Lokeren-Temse. "Ofwel koos ik voor een stap hogerop als T2, ofwel ging ik op zoek naar een heel ambitieuze club die klaar was om een succesverhaal te schrijven. Zoals Lokeren-Temse. Meedoen voor promotie moet voor dit Lokeren-Temse absoluut de doelstelling zijn.

Ondertussen stelde Lokeren-Temse met het oog op volgend seizoen al negen nieuwkomers voor. De meest in het oog springende naam daarbij is Alex Maes, die in het verleden bij onder meer bij Beerschot fraaie dingen liet zien. Hans Cornelis: "Die transfers zijn allemaal voor mijn aanstelling gebeurd. Het is nu aan de staf om de balans te gaan opmaken. In de voorbereiding zullen we kijken hoe mijn spelers met mijn principes omgaan, waarna we zullen kijken op welke posities we eventueel nog versterking kunnen gebruiken. Op dit moment heb ik trouwens gewoon alle vertrouwen in de groep die er nu is."

𝗗𝗲 𝟵 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝗸𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝟮𝟮-𝟮𝟯:



- Sebastiaan De Wilde

- Chris Espeso Nunez

- Alexander Maes

- Soufiane El Banouhi

- Gyamfi Kyeremeh

- Naïm Boujouh

- Jeovanni Dianganga

- Lorenzo Matarrese

- François Fontaine

Door omstandigheden passeerden afgelopen seizoen met Chris Janssens, Urbain Spaenhoven en Jean-Pierre Vande Velde drie coaches de revue op Daknam. Lokeren-Temse hunkert naar stabiliteit. "Als speler en als coach heb ik bewezen dat ik niemand ben die van hier naar daar fladdert. Het is wel degelijk de bedoeling om hier iets op te gaan bouwen, hopelijk met snel succes tot gevolg", besluit Hans Cornelis.

De aanstelling van Hans Cornelis als T1 van Lokeren-Temse betekent meteen ook dat het doek voor Urbain Spaenhoven definitief gevallen is. Voetbalkrant.com sprak met Steven De Proost, sportief directeur op Daknam, over de diplomaperikelen van Spaenhoven. LEES HET HIER.