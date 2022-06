Afknapper voor Kompany? Burnley neemt afscheid van maar liefst 14 spelers na degradatie

Naar alle waarschijnlijkheid zal Vincent Kompany binnenkort worden aangekondigd als trainer van Burnley. De club zelf kwam vandaag ook met communicatie naar buiten, maar niet omtrent een nieuwe trainer.

Het pas gedegdradeerde Burnley maakte namelijk bekend dat ze afscheid zullen nemen van 14 spelers, een stevig aantal. Het is nog maar de vraag of dat nu net een afknapper is voor Kompany of net niet aangezien hij dan vrijer zou zijn in het samenstellen van een kern die voetbalt zoals hji het graag ziet.

Vooral het afscheid van James Tarkowski en Ben Mee valt op. Beide centrale verdedigers speelden regelmatig in het hart van de defensie bij Burnley en kwamen meer dan 200 keer in actie voor de club.

Verder zullen ook Aaron Lennon, Erik Pieterrs, Dale Stephens, Phil Bardsleey, Joel Mumbungo, Richard Nartey, Anthony Glennon, Anthony Gomez Mancini, Ethen Vaughan, Sam Unwin, Harry Allen, Joel Connolly en Calen Gallagher-Allison de club verlaten. Wout Weghorst blijft voorlopig wél nog onder contract op Turf Moor.