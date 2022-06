Ploegmaat Rode Duivel opgepakt voor aanranding 18-jarig meisje in Ibiza

De gebeurtenissen vonden op woensdag bij zonsopgang in Ibiza plaats.

Voetballers en ex-voetballers die in de gevangenis hebben gezeten zijn niet zeldzaam. Ronaldinho, Joey Barton, René Higuita of meer recent Benjamin Mendy, de redenen verschillen, maar het resultaat is hetzelfde.

Twee 25-jarige Duitsers worden ervan verdacht een 18-jarig meisje seksueel te hebben misbruikt. VfB Stuttgart, de ploeg van Rode Duivel Orel Mangala, bevestigt het nieuws en vertelt dat het om Atakan Karazor gaat. De speler zelf ontkent alle gebeurtenissen en is in gesprek met zijn advocaten.

De gebeurtenissen vonden afgelopen woensdag plaats in een woning in Ibiza. Na een kort bezoek aan het hotel, ging het slachtoffer naar de politie om een klacht in te dienen. De twee mannen werden vervolgens geïdentificeerd, opgespoord en in de gevangenis geplaatst.