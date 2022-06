Zinedine Zidane niet akkoord met voorwaarden: PSG geeft niet op en gaat voor slotoffensief

Volgens verschillende Franse bronnen zijn PSG en Zidane niet tot een akkoord gekomen. Het bestuur ziet in de Fransman de ideale opvolger voor Mauricio Pochettino, maar komen ze tot nu toe niet overeen. PSG wil de succescoach van Real Madrid graag halen en gaat daarom een nieuw en verbeterd voorstel doen.

Tot nu toe was Zidane enkel actief bij Real Madrid als coach. Daar kende hij veel succes, succes die ze bij PSG ook zoeken. Indien ze Zidane niet kunnen overtuigen, schakelen ze over naar Christophe Galtier van OGC Nice.

šŸšØ Zinedine Zidane REFUSED the advances of PSG this week, contrary to what has been reported.



(Source: @Romain_Molina)