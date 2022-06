"Shut up you clowns": Carragher razend op Engelse supporters na anti-Southgate gezangen

Hongarije heeft zich gisteren nog maar eens ontpopt tot reuzendoder: het werd maar liefst 0-4 in Engeland. Three Lions-coach Gareth Southgate werd tijdens de wedstrijd zwaar op de korrel genomen door de supporters, maar nu verdedigt analist Jamie Carragher hem.

Na de 0-3 van Nagy in de 80ste minuut, werd de sfeer in het Molineux-stadion plots heel grimmig. "Je weet niet wat je doet!", werd er geroepen naar Engels bondscoach Gareth Southgate, terwijl de spelers van The Three Lions werden getrakteerd op een fluitconcert.

Bij Jamie Carragher, analist voor Sky Sports, schoot dat in het verkeerde keelgat. De voormalige verdediger van Liverpool verdedigt de coach van Engeland met hand en tand op Twitter, en geeft de supporters daarbij een veeg uit de pan. "Shut up you clowns! Deze manager heeft ons in 2 tornooien (WK 2018 en EK 2020, red) naar de beste einduitslagen geleid sinds 1966 (het jaar dat Engeland wereldkampioen werd, red)", waarop hij in een tweede tweet verder gaat. "Deze selectie is niet beter dan die van 1996, 1998, 2004 of 2006. Soutghate heeft zichzelf overtroffen, hoewel de tegenstand vaak gunstig was."

Hoe dan ook, de Hongaren lijken Engeland niet te liggen. Ook in de heenmatch in Boedapest trok Hongarije aan het langste eind met een 1-0-overwinning. De Magyaren mogen zich de fiere leider in "de groep des doods" met Italië, Duitsland en Engeland noemen, na een knappe 7/12. Engeland mag daartentegen zo goed als een kruis maken over groepswinst: het wist nog geen enkele wedstrijd te winnen en staat laatste in haar groep met 2/12.