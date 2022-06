SK Deinze ziet aanvallende middenvelder naar concurrent uit 1B vertrekken

Mehdi Tarfi is komend seizoen geen speler meer van SK Deinze. De club en speler hebben in onderling overleg het contract vroegtijdig stopgezet. Intussen is de Brusselaar bij Lierse Kempenzonen voorgesteld als nieuwste aanwinst.

In onderling overleg hebben Mehdi Tarfi (28) en SK Deinze afscheid van elkaar genomen. De aanvallende middenvelder had er nog een contract van één jaar, maar deze is vroegtijdig stopgezet. Afgelopen seizoen moest hij vrede nemen met een rol als invaller. De Brusselaar kwam slechts 13 keer in actie in 1B. Tarfi heeft niet lang zonder club gezeten. De Brusselaar tekende vandaag een contract voor twee seizoenen met concurrent Lierse Kempenzonen. Het is de tweede aanwinst op korte tijd op het Lisp. Gisteren haalde het nog Leonardo Rocha transfervrij naar Lier.