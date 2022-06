Jeugdproduct verlengt bij Arsenal

In 2017 maakte Eddie Nketiah zijn debuut bij de 1e ploeg van Arsenal. Sinds zijn 14e speelde hij al voor de jeugd van Arsenal. Na zijn debuut volgden nog vele wedstrijden. Ondertussen staat de teller op 92 wedstrijden en scoorde hij al 23 goals.

Het contract van Nketiah liep aan het einde van dit seizoen af. Die wordt nu verlengd tot juni 2027. Ook zal hij niet meer met het nummer 30 spelen. Vanaf volgend seizoen zal hij met het nummer 14 te zien zijn. Het nummer waarmee Thierry Henry bij Arsenal speelde.

Just getting started...



We're delighted to announce @EddieNketiah9 has signed a new deal ✍️